Меган Маркл и принц Гарри готовы помириться с Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл хотели бы наладить отношения с Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Closer.

По информации журналистов, Меган Маркл и принц Гарри предложили Кейт Миддлтон помириться и забыть обо всех скандалах и недопониманиях. Герцоги Сассекские «испытали облегчение и радость», когда узнали, что принцесса Уэльская идет на поправку и возможно скоро вернется к своим обязанностям. Они также рассматривают возможность примирения с принцем Уильямом и королем Карлом III.

В апреле стало известно, что принц Гарри разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США. Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон заявила, что принц Уильям, вполне возможно, мог негативно отнестись к решению своего брата.

Несколько недель назад появилась информация, что принц Гарри думает над тем, чтобы купить дом или квартиру в Великобритании, потому что друзья отказываются навещать его в США из-за «разногласий» с Меган Маркл.