Глава ЕК прокомментировала новый пакет антироссийских санкций

Новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций будет жестким и затронет банковские услуги, а также энергетику и технологии. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом», — заявила глава ЕК.



Она добавила, что «приветствует соглашение по 14-му пакету санкций против России».

Ранее председательство Бельгии сообщило, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций.