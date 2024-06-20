Представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что Сеул рассматривает военное и техническое сотрудничество России и КНДР как «нарушение резолюций Совбеза ООН». RT на русском

«Мы выражаем сожаление по поводу того, что несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе со стороны Южной Кореи, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — сказал дипломат. Lenta.ru

Лим Су Сок добавил, что после тщательного анализа и оценки визита Путина в КНДР, Сеул примет необходимые меры. Газета.Ru