Польские власти с 1 июля отменят ряд выплат украинским беженцам

Власти Польши с 1 июля отменят выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе самим беженцам и владельцам жилья. Об этом сообщает радиостанция IAR.

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«Правительство Польши <...> объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы. Все больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей», — говорится в публикации.



Польские власти выплачивали владельцам жилья, которые размещали беженцев из Украины в своих домах, по 40 злотых в день за каждого человека (около $10). Кроме того, беженцы получали единоразовую выплату в размере 300 злотых (около $75).

До этого руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг заявил, что филиал организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) использовал Украину, чтобы через нее переправлять террористов в страны Запада.