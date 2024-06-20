Премьер Франции рассказал, когда Париж сократит помощь Киеву

В случае победы правой партии «Национальное объединение» (RN) на парламентских выборах во Франции военная и финансовая помощь Киеву со стороны Парижа существенно снизится. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV.

© Газета.Ru

«В случае победы RN значительная часть поддержки Украины прекратится», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).



До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

Макрон заявлял, что страна погрузилась бы в хаос, если бы он не объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.