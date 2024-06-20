В ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательство Бельгии.

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В сообщении председательства говорится, что речь идет о «мощном пакете санкций». Подчеркивается, что он включает в себя целевые ограничения и меры по «закрытию дырок» в прошлых пакетах для повышения их эффективности. СМИ отмечали, что новые рестрикции затрагивают ограничения на перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций Евросоюза против России в его нынешнем виде. Он пояснил, что рестрикции противоречат интересам Венгрии в области энергетики.

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Также ранее американская сторона приняла решение о введении санкций в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) (посредник для проведения валютных операций на площадке). Рестрикции также коснулись Национального расчетного депозитария (НРД). На этом фоне торги долларами и евро на Мосбирже больше не проводятся.