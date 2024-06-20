«Царь и рок-звезда». Мировые СМИ — о визите Путина в КНДР

Президент России Владимир Путин 18-19 июня побывал в Северной Корее с официальным визитом. Мировые СМИ обратили внимание на то, как лидер КНДР Ким Чен Ын принял Путина, и рассказали, что на Западе опасаются сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

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Путин использовал свою первую поездку в Северную Корею за почти 25 лет, чтобы «еще больше затянуть Пхеньян в свои геополитические объятия», пишет Politico. Договор о стратегическом партнерстве, который подписали Путин и Ким, усиливает опасения Запада по поводу мобилизации Кремлем авторитарных государств - Китая, Ирана и КНДР - для поддержки российской политики по Украине «как риторикой, так и материальными средствами».

После распада СССР отношения России и Северной Кореи были низведены до уровня простого сотрудничества, но теперь они снова трансформируются, отмечает французская газета Courrier International. Это не означает, что Россия и КНДР немедленно сформируют военный союз, подчеркивает издание. Как пишет Courrier International, Южную Корею в первую очередь волнует, подпишут ли Россия и КНДР еще один договор о взаимной обороне, подобный тому, который они заключили в прошлом.

Визит Путина в Северную Корею выводит отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень, а сотрудничество двух стран поможет России «вести долгосрочную игру» в условиях украинского кризиса, заявили изданию Global Times китайские аналитики. По их мнению, развивая связи с Пхеньяном, Москва сигнализирует США и их союзникам, что не боится затяжного конфликта. Пхеньян, в свою очередь, посылает миру сигнал, что стратегия США по изоляции Северной Кореи терпит неудачу.

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Телеведущая CNN Эрин Барнетт обратила внимание на роскошный прием, оказанный Путину в Северной Корее. По ее словам, переговоры прошли так хорошо, что Путин и Ким «не хотели прощаться».

«Как только Путин сел в самолет, он начал смотреть на Кима [в иллюминатор]. Потом помахал рукой, широко улыбаясь. Ким и его радостная команда активно махали в ответ так сильно, как могли», - рассказала Барнетт.



Она отметила, что лидер КНДР принял Путина как царя. Телеведущая подчеркнула, что портреты президента РФ были развешаны по всему Пхеньяну, а его визит сопровождали толпы.