МИД Израиля объявил подготовке "необходимых решений" по Ливану

Израильские власти намерены пресечь дальнейшие атаки базирующихся в Ливане вооруженных отрядов шиитской организации "Хезболлах" и скоро примут необходимые решения на этом направлении. С таким заявлением выступил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац.

© РИА Новости / Валерий Мельников

"Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация "Хезболлах" продолжала атаковать его территорию и его граждан, скоро мы примем необходимые решения", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).



При этом министр выразил надежду на то, что возможные дальнейшие шаги его страны в отношении "Хезболлах" и Ливана найдут широкую международную поддержку.

"Свободный мир должен безоговорочно поддержать Израиль в его войне против оси зла, возглавляемой Ираном и экстремистским исламом. Наша война - это и ваша война, и угроза [лидера "Хезболлах" шейха Хасана] Насруллы Кипру - это только начало. Зло должно быть побеждено, как это доказала история в прошлом", - полагает Кац.



18 июня глава израильского внешнеполитического ведомства выступил с предупреждением, что в случае полномасштабной войны "Хезболлах" будет уничтожена, а Ливану будет причинен серьезный ущерб. 19 июня Насрулла выступил с видеообращением, в котором сослался на имеющиеся сведения о том, что Израиль якобы пытается получить доступ к авиабазам на Кипре. Он предостерег, что такой шаг будет иметь негативные последствия для островного государства. По версии Насруллы, в таком случае Кипр "станет соучастником боевых действий", а объекты в Средиземноморье превратятся в военные цели для "Хезболлах". В ответ Кац выразил мнение, что речь идет об угрозе, за которой стоит Иран, для всей Европы, и призвал страны так называемого свободного мира сплотиться перед лицом этой опасности.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, регулярно подвергающейся обстрелам с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов на севере еврейского государства эвакуированы более 80 тысяч израильтян.