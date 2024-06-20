Путин пригласил президента Вьетнама в Москву

Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что Россия придает важное значение развитию диалога с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), одним из ведущих членов которой является Вьетнам. Путин отметил, что в 2025 году Россия и Вьетнам будут отмечать важные даты - 75-летие восстановления дипломатических отношений и 50-летие освобождения южных регионов Вьетнама.

«Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве», - подчеркнул Путин.



Он добавил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Ханоем относится к приоритетам России. Президент РФ подчеркнул, что парламенты, министерства, партии, регионы и общественные организации двух стран поддерживают регулярные контакты.

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Путин 20 июня прибыл во Вьетнам с официальным визитом. В Кремле сообщали, что по итогам визита Россия и Вьетнам примут совместное заявление и подпишут двусторонние соглашения. На переговорах стороны обсудят стратегическое партнерство в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях.