Во Вьетнаме рассказали о развитии отношений с Россией

Россия и Вьетнам строят сотрудничество на принципах равенства и взаимной выгоды, что отвечает интересам народов двух стран. Об этом заявила ТАСС замглавы МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

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«Отношения между двумя странами основываются на принципах равенства и взаимной выгоды, тем самым активно способствуя строительству и развитию каждой страны, внося вклад в укрепление мира, стабильность и развитие в регионе и во всем мире», - отметила Ле Тхи Тху Ханг.



По ее словам, за годы дипломатических отношений, а особенно после подписания Договора об основах дружественных отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства, Москва и Ханой укрепили связи во многих областях, в том числе торгово-экономической и инвестиционной, в сфере науки и образования. Тысячи вьетнамских студентов ежегодно отправляются на учебу в Россию.

Накануне президент России Владимир Путин начал государственный визит во Вьетнам. Он прилетел в Ханой вечером по московскому времени после визита в КНДР. Ожидается, что российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов.