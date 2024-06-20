США отреагировали на подписание договора между РФ и КНДР

Углубление связей между Россией и Северной Кореей и подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном вызывает серьезную озабоченность.

Об этом агентству Yonhap заявили в Госдепе США.

«Углубление сотрудничества между Россией и КНДР — это тенденция, которая должна вызывать серьезную озабоченность у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове», — говорится в сообщении представителя Госдепа США.



Как заявили агентству в Пентагоне, США продолжат следить за развитием отношений между РФ и КНДР.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является прорывным документом, который может позволить двум странам нарастить взаимодействие.