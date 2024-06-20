США отреагировали на подписание договора между РФ и КНДР
Углубление связей между Россией и Северной Кореей и подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном вызывает серьезную озабоченность.
Об этом агентству Yonhap заявили в Госдепе США.
«Углубление сотрудничества между Россией и КНДР — это тенденция, которая должна вызывать серьезную озабоченность у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове», — говорится в сообщении представителя Госдепа США.
Как заявили агентству в Пентагоне, США продолжат следить за развитием отношений между РФ и КНДР.
До этого российский президент Владимир Путин заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является прорывным документом, который может позволить двум странам нарастить взаимодействие.