Эксперт назвала условие для строительства моста из России в КНДР

Строительство Россией и КНДР автомобильного моста через пограничную реку Туманная, скорее всего, потребует согласования этого вопроса с Китаем. Такое условие в беседе с РИА Новости назвала кандидат экономических наук, профессор кафедры корееведения Восточного института ДВФУ Марина Кукла.

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Она напомнила, что этот проект обсуждается уже 10 лет, и он изначально не очень нравился Китаю, поскольку КНР активно продвигает судоходство по реке Туманной, и ему мешает даже действующий железнодорожный Мост Дружбы. Эксперт предположила, что строительство потребует углубления дна.

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По словам профессора, запуск судоходства по Туманной с выходом в Японское море является для Китая принципиально важным, поэтому от его позиции по вопросу строительства автомоста будет многое зависеть. Кроме того, важно учитывать планы по развитию погранпереходов с КНР и стараться запускать больше трехсторонних проектов, которые сделают новый мост между Россией и Северной Кореей востребованным.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Пхеньян для участия в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин и Ким Чен Ын также договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, в областях медицинского образования и науки и подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.