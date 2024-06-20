Ким Чен Ын подарил Путину двух псов охотничьей породы пхунсан

Российский президент Владимир Путин получил в дар от лидера КНДР Ким Чен Ына двух собак охотничьей породы пхунсан.

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Эти собаки считаются редкими и распространенными только на территории Северной Кореи. О дарении собак, практически неизвестной за пределами КНДР породы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан - национальной породы собак нашей страны», - сообщили северокорейские журналисты.



В Северной Корее в апреле 2016 исполнилось 60 лет с тех пор, как власти объявили породу пхунсан памятником природы.

Президент Путин находился с государственным визитов в Корейской Народно-Демократической Республике 18-19 июня. Поездка стала ответом на приглашение северокорейского лидера посетить его страну, которое он сделал во время пребывания в России в сентябре 2023 года.

Тогда Ким Чен Ын получил в дар от Путина автомобиль российского производства. Также по информации РБК, во время нынешнего визита президент РФ подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказывал, что Путину подарили «несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты».