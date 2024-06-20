Евросоюз возобновит взимание пошлин за импорт овса с Украины

Евросоюз принял решение возобновить взимание ввозных пошлин на украинский овес в условиях действия решения о свободном беспошлинном ввозе агротоваров с Украины. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе, пишет РИА Новости.

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«Тариф (на овес) восстанавливается до 31 декабря 2024 года», — сказано в сообщении.



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Уточняется, что пошлина восстанавливается в рамках механизма «экстренного торможения» импорта в связи с превышением установленных предельных норм ввоза данной продукции в страны Евросоюза.

Накануне сообщалось, что Евросоюз в апреле закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю их взаимной торговли сумму.

В частности, ЕС закупил на Украине пищевые отходы на рекордные 86 миллионов евро. По сравнению с мартом, показатель вырос почти на треть — сразу на 27 процентов.

Ранее член парламента Франции Эммануэль Таше де ла Пажери рассказал, что рост импорта зерна с Украины создает несправедливую ситуацию на французском рынке. Фермеры «выражают глубокое разочарование» из-за стратегии властей, которую они считают провальной.