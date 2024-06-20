Маск возмутился тратой денег налогоплательщиков на программу Байдена

Американский предприниматель Илон Маск выразил возмущение из-за программы президента США Джо Байдена объемом $42,5 млрд, направленной на обеспечение доступа жителей страны к высокоскоростному интернету. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) бизнесмена.

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По его мнению, данная программа является возмутительной тратой денег налогоплательщиков, она совершенно не поможет нуждающимся людям.

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До этого Маск заявил, что чрезмерные траты правительства Соединенных Штатов доведут страну «до забвения».

До этого президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что США задолжали мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены.

По его словам, в данную сумму входят $12,6 трлн, которые физлица держат на своих банковских счетах или «просто в карманах, под матрасом», вне границ Соединенных Штатов. Еще $10 трлн взято американскими компаниями, отметил глава государства.

Ранее госдолг США впервые превысил $34 трлн.