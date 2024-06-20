В США заявили об отсутствии путей прекращения конфликта в Газе

Политики и чиновники США не видят четких путей, способных остановить боевые действия в Газе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники издания заявили, что президент США Джо Байден сомневается в возможности мирного урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС. Вашингтон пытается убедить стороны прийти к компромиссу, однако переговоры в данный момент приостановлены.

До этого президент США Джо Байден признался, что сомневается в возможности договориться о перемирии в Газе, хотя он и не потерял надежды. Проект трехэтапного соглашения, который глава Белого дома обсудил с представителями G7, предполагает прекращение боевых действий, сначала временное, а затем постоянное, а также постепенный вывод войск Израиля из сектора Газа и реконструкцию палестинского анклава.

В декабре 2023 года Financial Times сообщала, что с севера Газы на юг вывезли 50 миллионов долларов. Операция получила название ConOps-Gaza. Тогда при поддержке ООН транспортировали около 900 тысяч банкнот.