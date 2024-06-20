В США высоко оценили предложенный Путиным мирный план по Украине

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высоко оценил мирный план по Украине, который ранее предложил президент России Владимир Путин.

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По его мнению, это лучший исход для Украины на данный момент. Он призвал Киев и Запад принять условия российского лидера и начать переговоры. Эксперт считает, что украинским властям следует признать тот факт, что государство потеряло четыре области, а также объявить о нейтралитете, отказавшись от вступления в НАТО.

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Миршаймер назвал главной проблемой уверенность западные стран и Киева в том, что они могут усилить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и о восстановить баланс сил на поле боя так, что они будут иметь лучшую позицию для переговоров. Он назвал это бредом и предупредил, что Украина в большей беде.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирного плана российского лидера Владимира Путина может привести к потере Киева.