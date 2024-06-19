В Британии задержали полицейского из охраны Сунака

Сотрудник службы безопасности премьер-министра Великобритании Риши Сунака задержан из-за подозрений в том, что он сделал ставку на дату проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов, который работает в специальном отделе лондонской полиции по обеспечению безопасности членов королевской семьи и британского правительства. По информации телеканала, всего было сделано несколько ставок, размер одной из них составляет трехзначную сумму.

Sky News указал, что расследование инцидента ведет как Комиссия по азартным играм Великобритании, так и полиция Лондона. Сам полицейский был отстранен от выполнения операционных обязанностей. Он был задержан 17 июня "по подозрению в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей на государственной службе" и позднее отпущен под залог.

На прошлой неделе стало известно, что парламентский помощник Сунака депутат Крейг Уильямс также стал фигурантом расследования Комиссии по азартным играм в связи со ставкой на дату проведения досрочных выборов в Палату общин. Согласно газете The Guardian, член парламента поставил £100 ($127) на то, что выборы пройдут в июле, за несколько дней до того, как премьер-министр объявил дату голосования. Уильямс, который пытается переизбраться в Палату общин от избирательного округа Монтгомеришир на востоке Уэльса, мог рассчитывать на выигрыш в размере £500 ($636). На данный момент неизвестно, обладал ли политик инсайдерской информацией.

22 мая Сунак сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся 4 июля. В настоящий момент опросы показывают, что оппозиционная Лейбористская партия подходит к ним в качестве фаворита. Согласно социологическим исследованиям, лейбористы опережают консерваторов, находящихся у власти с 2010 года, в среднем более чем на 20 процентных пунктов.