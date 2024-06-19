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Global News: отставки премьер-министра Трюдо хотят две трети жителей Канады

Отставки главы правительства Канады Джастина Трюдо хотят более двух третей жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Ipsos.

Global News: отставки премьер-министра Трюдо хотят две трети жителей Канады
© globallookpress.com

Как сообщает портал Global News, опрос показал, что отставки Трюдо желают 68% канадцев. В свою очередь, 75% респондентов признались, что не стали бы голосовать за его партию, если бы выборы проводились в ближайшее время.

Ранее Трюдо принял участие в конференции по Украине в Швейцарии, где отметился тем, что выкрикивал бандеровские лозунги при съёмке группового фото.

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Джастин Трюдо