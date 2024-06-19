Отставки главы правительства Канады Джастина Трюдо хотят более двух третей жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Ipsos.

Как сообщает портал Global News, опрос показал, что отставки Трюдо желают 68% канадцев. В свою очередь, 75% респондентов признались, что не стали бы голосовать за его партию, если бы выборы проводились в ближайшее время.

Ранее Трюдо принял участие в конференции по Украине в Швейцарии, где отметился тем, что выкрикивал бандеровские лозунги при съёмке группового фото.