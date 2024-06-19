На Украине отреагировали на договор России и КНДР

Договор России и КНДР аннулирует пакет международных ограничений, введенных в отношении Северной Кореи. Такое мнение выразил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Подписание “стратегического военного партнерства” между РФ и КНДР является односторонним и в высшей степени наглым актом аннулирования всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР», — написал Подоляк.



Он отметил, что молчание Организации объединенных наций (ООН) по этому поводу выглядит «оглушительно громко». По мнению политика, теперь правил «практически больше нет».

Политолог оценил подписание нового договора между Россией и КНДР

Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.