Переговоры по ситуации на Украине не сдвинутся с места пока западных лидеров не сменят новые люди. С таким заявлением выступила экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Нынешние лидеры Запада, включая Байдена полностью вложены в этот сюжет, и они боятся отказаться от него. Пока они не будут готовы сделать это или пока они не будут заменены, мы не увидим ничего другого от западных лидеров», — отметила она.



По словам Квятковски, Запад заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину и создать некую систему антироссийских ценностей. Западные политики не ведут себя как взрослые люди, так как они не хотят признавать свои ошибки.

Ранее сообщалось, что Украина в скором времени подпишет с Европейским союзом (ЕС) двустороннее соглашение о безопасности.

При этом помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан допустил нарушение соглашения по безопасности с Киевом. Он признал, что в случае прихода нового президента гарантий выполнения договоренностей нет.