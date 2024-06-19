Канада признала КСИР террористической организацией

Власти Канады признали Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией. Об этом сообщил журналистам министр общественной безопасности Доминик Леблан.

"Наше правительство приняло решение внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций в соответствии с Уголовным кодексом [Канады]", - сказал он.



Министр добавил, что такими действиями Оттава "посылает четкий сигнал о том, что Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией КСИР".

Леблан пояснил, что власти приняли решение поместить КСИР в список террористических организаций "по рекомендации канадских спецслужб, а также исходя из внешнеполитических соображений". По его утверждению, Оттава получила от спецслужб "весомые и убедительные доказательства", что это необходимо сделать.

Глава МИД Канады Мелани Жоли в свою очередь призвала всех канадцев, находящихся в Иране, как можно быстрее вернуться домой, а намеревающихся туда поехать - отказаться от таких планов. Она напомнила, что Оттава разорвала дипломатические отношения с Тегераном, поэтому не сможет оказать какую-либо помощь своим гражданам.

Ранее о намерении Канады внести КСИР в этот список сообщал телеканал СВС. Отмечалось, что это связано, в частности, с давлением на Оттаву со стороны ряда политиков и общественных организаций, которые представляют жертв катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевшего крушение после вылета из Тегерана в 2020 году.