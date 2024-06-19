Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции рака

Пользователи интернета заподозрили Кейт Миддлтон, жену принца Уильяма, в симуляции рака. Об этом пишет news.com.au.

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Новая теория заговора распространилась в соцсети X (бывший Twitter) после недавнего появления Кейт Миддлтон на публике. Вместе принцем Уильямом она посетила ежегодный парад Trooping the Colour. Фотографии улыбающейся Кейт Миддлтон в шляпе и платье, без явных признаков выпадения волос и выглядящей точно так же, как в декабре прошлого года, стали для некоторых людей свидетельством обмана. Они обвинили 42-летнюю Кейт в попытке скрыть нечто иное за фасадом лечения от рака.

Ряд аккаунтов стали утверждать, что принцесса врет о химиотерапии, потому что хочет скрыть пластическую операцию по подтяжке лица. В доказательство пользователи выкладывают старые и новые фото Кейт Миддлтон, сравнивая количество морщин и качество кожи.

Долгожданное появление Кейт Миддлтон на публике смутило фанатов деталью

Утверждается, что большинство аккаунтов, которые накинулись с критикой на Кейт Миддлтон, принадлежат фанатам принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон, которая впервые после объявления о борьбе с раком появилась на публике, смутила фанатов одной деталью во внешнем виде. Их удивил выбор наряда принцессы.