СМИ: демократы разочаровались в Байдене

Члены Демократической партии США сомневаются, что подходы президента США Джо Байдена обеспечат ему переизбрание.

Об этом пишет издание Axios.

«Высокопоставленные демократы, включая некоторых помощников Байдена, всё больше сомневаются в его теории победы», — говорится в материале.



Ранее газета Financial Times писала, что Байден готов вновь начать тратить нефть из стратегических запасов страны, если цены на бензин снова будут расти.

Байден закричал странным голосом после встречи со Столтенбергом

Выборы президента США пройдут 5 ноября.