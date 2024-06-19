Аргентина отказалась предоставлять военную помощь Украине

Правительство Аргентины не намерено вмешиваться в конфликт на Украине и отправлять военную помощь Киеву. Об этом заявил официальный представитель президента южноамериканской республики Мануэль Адорни.

"Мы не будем предоставлять никакую военную помощь. Мы предложим гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории, но мы не будем каким-либо способом вмешиваться в военный конфликт", - сказал он на пресс-конференции.



По мнению Адорни, действия Аргентины нельзя расценивать как враждебные по отношению к России.

"В моем понимании, враждебные действия - это отправка вооружений, участие в военном конфликте", - сказал он.



Ранее портал Infobae сообщил, что глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала со своим французским коллегой Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном возможность передачи Украине пяти штурмовиков французского производства Super Etendard. Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что аргентинская сторона не отрицала проведения переговоров, но заверила, что в конечном счете не будет передавать самолеты.

Аргентина присоединилась к контактной группе по Украине

Российский дипломат также выразил разочарование в связи с участием министра обороны Аргентины Луиса Петри в контактной группе по военному содействию Украине (формат "Рамштайн").