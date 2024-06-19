Ватикан заподозрили в сокрытии информации об НЛО

Группа ученых заподозрила Католическую церковь в сокрытии информации об НЛО и внеземных цивилизациях. Об этом пишет издание Catholic Review.

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По словам профессора религиоведения Университета Северной Каролины в Уилмингтоне Дайаны Уолш Пасулки, в Апостольском архиве Ватикана хранится множество отчетов об аномальных явлениях. Среди прочего, там упоминаются некие шары, залетавшие в монастырские кельи, парящие здания и другие феномены подобного рода. В прошлом подобные явления называли чудесами, но Пасулка не исключает, что в данном случае НЛО может быть более продуктивной интерпретацией.

Историк Карлос Эйре, преподающий в Йельском университете, соглашается, что и современные сообщения об НЛО или левитации, и древние записи о чудесах, можно отнести к одной категории: в обоих случаях речь идет о событиях, которые кажутся невозможными или крайне маловероятными. При этом ватиканские архивы, по его мнению, представляют особую ценность для исследователей, поскольку с эпохи Возрождения Католическая церковь скептически относилась к рассказам о чудесах и требовала, чтобы очевидцы давали показания под присягой.

Секретарь префекта Апостольского архива Ватикана Марко Грилли заявил, что в архиве нет документов, посвященных внеземной жизни. Он рекомендовал ученым отказаться от «тщетных и непродуктивных» попыток найти подобные материалы в распоряжении Католической церкви.

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С 19 мая Католическая церковь изменила правила признания явлений сверхъестественными. Согласно новому руководству, опубликованному дикастерией доктрины веры Ватикана, теперь соответствующее решение будет принимать только папа Римский и в исключительных случаях.