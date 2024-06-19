СМИ: Украина зашла в тупик после конференции в Швейцарии

Украина зашла в тупик после конференции в Швейцарии. Такое мнение высказали в Conversation.

Авторы статьи назвали итоги прошедшего саммита «разочаровывающими», поскольку участие в нем приняли только 92 страны из 160 приглашенных, а итоговое коммюнике не оправдало ожиданий с точки зрения содержания и подписантов.

Кроме того конференции «не хватило поддержки таких ключевых стран, как Китай, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка и ОАЭ», которые хоть и присутствовали на ней, но итоговое коммюнике не подписали.

Также в Conversation отметили ограниченность повестки дня «формулой мира» Владимира Зеленского, еще, по меньшей мере, другие семь предложений урегулирования конфликта третьих сторон игнорировались.

«Но если уж на то пошло, то нынешнему подходу Украины и Запада в лучшем случае предстоит пройти какой-то путь, чтобы приспособиться к новой реальности: позиции России на поле боя и в международной дипломатии на данный момент достаточно сильны, чтобы противостоять требованиям Запада и Украины о прекращении войны. В худшем случае нынешний подход завел Украину в тупик. Поддержка Запада по-прежнему носит скорее риторический, чем реальный характер», — отметили авторы статьи.



При этом, они указали, что в остальном мире набирает силу недавнее китайско-бразильское мирное предложение.