Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам ЕС отменить санкционные ограничения в отношении Приштины, введенные в июне 2023 года на фоне эскалации на севере Косова. Об этом 19 июня сообщает сербский национальный телеканал РТС со ссылкой на источник в Брюсселе.

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Ограничительные меры предполагают приостановку европейцами визитов в Косово на высоком уровне, а также заморозку выделения средств в рамках фондов помощи ЕС для Западных Балкан.

Как отмечает источник РТС, предложение главы европейской дипломатии сегодня будет рассмотрено постпредами стран-членов объединения в рамках работы комитета по политике и безопасности ЕС. По итогам дискуссии будет принято решение о следующий шагах по отмене рестрикций. При этом не ожидается, что согласие по этому вопросу будет достигнуто в ближайшее время.

В отчете Борреля от 18 июня отмечается, что Приштина сделала определенные шаги по выполнению требований ЕС. Он полагает, что отмена мер послала бы политический сигнал, способствующий созданию атмосферы, в которой мог бы быть достигнут прогресс в переговорном процессе о нормализации между Белградом и Приштиной. Еврочиновник также указал на необходимость оказания давление на обе стороны для предотвращения эскалации напряженности в Косово.

Ситуация на севере Косово обострилась в апреле 2023 года после проведения там муниципальных выборов, которые в знак протеста против репрессивной политики Приштины бойкотировали местные сербы. Главами Северной Косовской Митровицы и еще трех муниципалитетов с сербским большинством были выбраны этнические албанцы. Явка на выборах составила менее четырех процентов. Участие в голосовании приняли лишь 13 сербов. Начавшиеся на этом фоне мирные протесты сербов привели к столкновениям с косовоалбанскими полицейскими и натовским контингентом «Сил для Косова», который не справился со своими функциями по обеспечению безопасности в автономии.

Летом 2023 года Приштина ввела запрет на ввоз на территорию края товаров из центральной Сербии, который фактически привел к гуманитарной катастрофе в сербских районах, где отмечалась острая нехватка продуктов и медикаментов. Позднее косовскими властями было принято решение о запрете сербского динара. Эти односторонние меры, направленные против сербского населения края так и не были отменены. Несмотря на нарушение косовскими властями основополагающих прав и свобод человека, Приштина была вознаграждена статусом ассоциированного члена при парламентской ассамблее НАТО, а также перспективой вступления в Совет Европы.