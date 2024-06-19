В Британии назвали визит Путина в КНДР предупреждением Западу

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс считает, что визит президента России Владимира Путина в КНДР следует рассматривать в качестве предупреждения Западу. Его слова приводит ТАСС.

Шаппс назвал визит Путина в КНДР «причудливой сценой», которую следует воспринимать как предупреждение.

«Новая ось тирании пытается подорвать наши свободы», — добавил он, отметив, что Лондон должен «укреплять свои ВС для сдерживания» Москвы и Пхеньяна.



Напомним, что Путин находился с двухдневным визитом в КНДР 18-19 июня. Его итогом стало подписание сразу нескольких соглашений между странами, в том числе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.