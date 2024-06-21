В Одесской области произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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21 июня в Харьковской области на востоке Украины прогремело три серии взрывов. Как сообщалось, прилеты произошли за пределами Харькова. Информации о том, где именно раздались взрывы, сколько их было, а также какие объекты получили повреждения, нет. Взрывы прозвучали на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Утром того же дня стало известно, что в районе Харькова прозвучало несколько взрывов. По информации журналистов, серия взрывов, предположительно, прогремела за пределами города.