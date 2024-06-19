Раскрыто меню на приеме в честь визита Путина в КНДР

Президент России Владимир Путин во время визита в КНДР попробовал местные блюда на торжественном приеме, организованном лидером страны Ким Чен Ыном. ТАСС

Гостям северокорейской столицы предлагали тхань из курицы, тушеную треску в виде белого цветка, куксу с говяжьей вырезкой на латунном блюде, соленую рыбу с душистыми травами, а также мясо, морепродукты. Lenta.ru

На десерт подавались шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. В качестве напитков были предложены чай из женьшеня и из аронии. Ura.Ru