Границу Польши с Россией предложили заминировать

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость». Lenta.ru

«В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции», — заявил Блащак во время пресс-конференции. Ura.Ru

В конце мая премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил, что польские власти не собираются устанавливать противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Варшава не планирует выходить из Оттавской конвенции, которая запрещает использование таких мин, отметил глава правительства. ТАСС