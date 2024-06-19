В Японии произошла вспышка смертельно опасной болезни

Почти во всех префектурах Японии были обнаружены случаи заражения смертельно опасным синдромом стрептококкового токсического шока (STSS). Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что STSS представляет из себя смертельно опасную бактериальную инфекцию, вызывающую лихорадку, мышечные боли и рвоту. Через несколько дней у заболевшего начинает падать кровяное давление, что потенциально может привести к летальному исходу из-за сепсиса, отмирания тканей и отказа органов.

Причина эпидемии остается неизвестной, но STSS распространяется по Японии с рекордной скоростью. Согласно исследованию Японского национального института инфекционных заболеваний, за 2024 год было зафиксировано уже 977 случаев STSS. Это втрое превышает общее число случаев заражения за 2023 год.

Как заявил профессор Токийского женского медицинского университета Кен Кикучи, всплеск эпидемии может быть связан с ослаблением иммунитета после пандемии COVID.

«Мы можем повысить иммунитет, если постоянно подвергаемся воздействию бактерий , но этот механизм отсутствовал во время пандемии коронавируса», — заявил он.



Источник подчеркивает, что STSS является крайне опасным заболеванием — в среднем каждый десятый случай заражения приводит к летальному исходу. В группу риска попадают люди старше 65 лет, страдающие от диабета и алкогольной зависимости, а также люди с открытыми ранами. При этом вакцины от стрептококковой инфекции этой группы не существует. Чтобы избежать заражения, Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует ограничить контакты с потенциальными зараженными, внимательно обрабатывать открытые раны и грибковые инфекции, не пренебрегать частым мытьем рук и посуды, а при необходимости принимать антибиотики.

Ранее завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал о том, как защититься от ботулизма.