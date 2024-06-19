СМИ: родственники Хабека были офицерами в гитлеровской Германии

Родственники вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкое СМИ.

По данным агентства, дед Хабека Курт Гранцов был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов) в Третьем рейхе, а прадед Вальтер Гранцов — входил в самый ближний круг его руководства и дружил с Йозефом Геббельсом, был бригадефюрером СС и осужден как военный преступник.

Ранее сообщалось, что родственники в гитлеровской Германии были и у главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Ее дед Вальдемар Бербок был офицером верхмата, будучи инженером в области ПВО. Глава МИД Германии упоминала об этом в своей книге и речах, но о его убеждениях умалчивала. При этом известно, что в то время почти в каждом досье имелась приписка о безоговорочной вере в национал-социализм.