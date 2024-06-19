Пока вы не уснули: Путин о своем визите в КНДР и главная ошибка Киева

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Путин прокомментировал переговоры с Ким Чен Ыном

Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном касались всего комплекса вопросов двусторонних отношений, заявил президент Росии Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — сказал российский лидер, добавив, что Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.



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Захарова назвала главную ошибку Киева

Желание войти в НАТО стало ценой жизни Украины. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее высказывание опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства страны.

«Многолетние усилия Киева стать членом НАТО стоили Украине жизни», — отметила дипломат. Она подчеркнула, что Запад не интересует будущее Украины и ее народа.



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Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

Ведущая Татьяна Лазарева* (включена в реестр иностранных агентов) внесена в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

«7508. Лазарева Татьяна Юрьевна, 21.07.1966 г.р., г. Новосибирск», — говорится в перечне ведомства.

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США разрешили атаковать своим оружием российские войска

США считают допустимыми удары американским оружием по российским войскам, находящимся на территории РФ на границе с Сумской областью Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он пояснил, что разрешение распространяется на все места, где солдаты ВС РФ пересекают границу, пытаясь занять украинскую территорию. По словам Салливана, в Вашингтоне «видели пробные заходы» российских военных на территорию, граничащую с Сумской областью.

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Гинцбург высказался о разработке вакцины от рака

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург надеется на получение вакцины от рака уже в ближайшем будущем. Об этом он рассказал проекту "ТАСС.Дети".

"Я надеюсь, что это можно будет сделать еще при моем функционировании как ученого, но это не сегодня и не завтра произойдет, хотя в этом направлении у нас есть очень большой проект, который поддержан президентом нашей страны", - сказал Гинцбург.



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AliExpress назвал самые популярные ноутбуки в России

В 2024 году россияне предпочитают покупать ноутбуки с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Желаемая диагональ экрана варьируется от 15 до 16 дюймов. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета AliExpress СНГ.

Компания проанализировала рынок и составила топ-10 наиболее популярных моделей лэптопов. AliExpress изучила продажи за период с марта по май 2024 года.

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Президент РФ Владимир Путин в Пхеньяне проехался за рулем Aurus вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын сел рядом с Путиным на переднее пассажирское кресло. Лидеры проехали по дорогам в окружении зелени в резиденции «Кымсусан». После поездки они совершили пешую прогулку.

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Кредитные ставки в России закончат свободное плавание

Плавающий процент по кредиту зависит от многих рыночных индикаторов, например, от курса валют и ставки рефинансирования, он лишает заемщика определенности, а банкам грозит невозвратом средств.

Закон, который вступит в силу 1 сентября, запретит банкам и другим финансовым организациям использовать переменную процентную ставку по договорам сроком до одного года и свыше 20 лет. Для иных кредитов будет установлен потолок в 4 процента, выше которого изначальную ставку уже не поднять. Поправки в целый ряд законодательных актов одобрили сенаторы на заседании 19 июня.

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Лидер партии Ле Пен поддержал отправку оружия Украине

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла поддержал отправку Украине оружия, которое не способно привести к эскалации конфликта. Слова политика передает Bloomberg.

«Я хочу, чтобы Украина имела боеприпасы и оборудование, необходимые ей, чтобы выстоять. Но моя красная линия не изменится: никакого оружия [для Киева], которое может иметь последствия», — отметил однопартиец Марин Ле Пен.



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Названы сроки запуска нового кроссовера "Москвич 8"

В интервью порталу "Автовзгляд" коммерческий директор завода "Москвич" Максим Златокрылец рассказал, когда планируется запуск большого семейного кроссовера "Москвич 8".

"Производство и продажи кроссовера "Москвич 8" мы планируем начать примерно в октябре-ноябре этого года. Тогда же объявим и цены", - сказал топ-менеджер.

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