В Болгарии задержали украинца за шпионаж

Заместитель генерального прокурора Болгарии Христо Крыстев заявил, что на территории ТЭЦ в Старозагорской области задержан украинский гражданин по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

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«При обыске были обнаружены дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, сим-карты и карты памяти. Он был задержан на 72 часа в качестве обвиняемого в сборе сведений, составляющих государственную тайну, с целью их предоставления иностранному государству», — сказал Крыстев.



По его словам, 23-летнего украинца задержали охранники ТЭЦ.

До этого сообщалось, что в Херсонской области вынесли приговор 54-летнему украинцу, который занимался шпионажем в пользу Киева. По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года мужчина работал на службу безопасности Украины (СБУ) и собирал для нее информацию о местонахождении российских войск и сотрудниках региональной администрации.

Сальдо выразил надежду, что это дело покажет потенциальным злоумышленникам, что работать против России чревато тюрьмой. Он также попросил граждан обращаться в ФСБ, если с ними попытаются связаться украинские спецслужбы.