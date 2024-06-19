Активисты из британского экологического движения Just Stop Oil раскрасили камни Стоунхенджа в Англии в оранжевый цвет, чтобы выразить протест против добычи нефти, угля и газа. Об этом сообщает ТАСС.

В акции приняли участие два человека. Они использовали порошковые огнетушители, которые зарядили оранжевым красителем из кукурузной муки, которая, по словам активистам, «смоется дождем». На территорию Стоунхенджа они прошли в рамках ежегодных акций в дни солнцестояний, когда любой желающий может посетить неолитический памятник бесплатно и даже зайти внутрь каменного кольца и прикоснуться к валунам. В остальные дни это невозможно.

«Экоактивисты потребовали от будущего правительства подписать юридически обязывающий договор о поэтапном отказе от ископаемого топлива к 2030 году», — сообщили в Just Stop Oil.



Известно, что участников акции уже задержали. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал их действия, назвав произошедшее «позорным актом вандализма». В связи с этим он призвал Just Stop Oil «немедленно осудить» случившееся.