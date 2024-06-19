Министр обороны Великобритании Грант Шэппс считает, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР следует рассматривать как предупреждение Западу.

"Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею следует воспринимать как предупреждение. Новая ось тирании пытается подорвать наши свободы", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).



Шэппс добавил, что Лондон должен "укреплять свои вооруженные силы для сдерживания" Москвы и Пхеньяна.

Владимир Путин 18-19 июня находится с дружественным государственным визитом в столице КНДР Пхеньяне. Эта поездка - ответный визит. Приглашение посетить страну лидер КНДР Ким Чен Ын лично передал президенту, когда сам находился с визитом в России в сентябре прошлого года. Путин приглашение принял сразу же, но подходящие условия для поездки сложились только сейчас.