В договоре НАТО нашли «лазейки» для отказа от военной помощи союзникам

В формулировках договора НАТО есть лазейки, которые позволяют странам-членам альянса не помогать своим союзникам в случае войны. Как сообщает Asia Times, договор о НАТО не содержит четкого определения того, что именно будет считаться «вооруженным нападением».

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Исход предстоящих выборов президента США будет иметь серьезные последствия для отношений США и их союзников. Один из кандидатов в президенты, нынешний глава США Джо Байден твердо верит в ценность альянса, но его соперник, экс-президент Дональд Трамп уже давно критикует НАТО. В феврале Трамп пригрозил, что попросит Россию делать «все, что она, черт возьми, захочет» против членов НАТО, которые вносят в альянс недостаточно денег.

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В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Потенциальное членство Киева будет обсуждаться на саммите альянса, который пройдет в Вашингтоне в июле. По версии Asia Times, в основу дебатов ляжет пятая статья договора о НАТО - в ней сказано, что боевые действия против одного из членов альянса должны считаться нападением на всех.

Политологи, опрошенные Asia Times, считают, что на самом деле соглашение о НАТО более гибкое, чем думают обыватели. По мнению экспертов, на практике США и другие западные страны могут остаться в стороне от кризиса в одной из стран НАТО без нарушения своих обязательств.

Собеседники Asia Times напомнили, что в феврале 2020 года Турция попросила НАТО вмешаться в ее конфликт с Сирией. Однако альянс не счел этот конфликт «вооруженным нападением» на Турцию. Кроме того, у НАТО нет центрального органа, который бы мог указать каждой стране, что ей следует делать.

Члены НАТО формально применили пятую статью только один раз - после атак 11 сентября 2001 года в США. Тогда 13 членов альянса направили истребители для помощи США. При этом большинство союзников по НАТО предпочли не отправлять войска в Афганистан, чтобы поддержать американцев. Когда Аргентина вступила в войну с Британией из-за Фолклендских островов в 1982 году, США и другие члены НАТО заявили, что деятельность альянса распространяется только на Североатлантический регион.