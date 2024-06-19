Меган Маркл «подставила» друга принца Гарри

Друга принца Гарри, аргентинского игрока в поло Начо Фигераса, раскритиковали за рекламу товаров бренда Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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15 июня Начо Фигерас выложил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии новых продуктов бренда American Riviera Orchard, который принадлежит Меган Маркл. На одном кадре была запечатлена банка джема, а на другом — печенье для собак.

Интернет-пользователи негативно отреагировали на рекламу. Поклонники королевской семьи посчитали, что игрок в поло специально опубликовал снимки за несколько часов до того, как Кейт Миддлтон впервые после новости о раке вышла на публику. По мнению некоторых, таким образом Меган Маркл хотела затмить жену принца Уильяма.

«Позорно то, что ты сделал… твоей репутации конец!», «Какой ужасный жест — публиковать фото с продуктами Гарри и Меган в день возвращения Кейт!», «Отвратительная шутка с целью отодвинуть на второй план принцессу Уэльскую. Вы должны извиниться перед фанатами», «Мы не забудем, что ты сделал, Начо», — цитирует издание слова пользователей X (Twitter).



Кейт Миддлтон не посещала мероприятия с Рождества. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику. Принцесса присоединилась к членам королевской семьи на параде Trooping the Colour, а после позировала фотографам на балконе Букингемского дворца.