Во Вьетнаме оценили предстоящий визит Путина

Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам будет способствовать «подтверждению позиции и престижа» страны. Об этом заявил секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, председатель комиссии по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг, пишет РИА Новости.

По мнению секретаря ЦК КПВ, визит российского лидера демонстрирует высокую оценку Россией потенциала Вьетнама.

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«Визит президента Путина способствует подтверждению позиции и престижа Вьетнама, а также (верности – ред.) последовательной внешней политики, принятой на 13-м Национальном партийном съезде. (…) И уважение российского лидера к руководству КПВ и генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, который внес значительный вклад в развитие двусторонних отношений», - пояснил Ле Хоай Чунг в интервью вьетнамскому национальному новостному агентству VNA.



Председатель комиссии по внешним связям ЦК КПВ отметил, что темами, которые будут обсуждаться в ходе визита, станут как двусторонние отношения, так и вопросы международной повестки, что том числе внедрение важных международно-правовых рамок, таких как Декларация о поведении сторон в Восточном море и создание Кодекса поведения в Восточном (Южно-Китайском) море.

Стороны также разработают направления для развития всеобъемлющего партнерства на ближайшие годы, добавил Ле Хоай Чунг.

«Визит президента Путина является важным событием для развития двусторонних отношений, использования потенциала и преимуществ обеих сторон и определения новых направлений сотрудничества для реализации интересов обеих стран и достижения общих целей», - подчеркнул он.



Напомним, что 18 июня президент России Владимир Путин впервые за 24 года прибыл с государственным визитом в Пхеньян, где между двумя странами по итогам переговоров был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как отмечал российский лидер, он предусматривает в том числе и оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.