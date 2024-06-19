Учёные рассказали, как использовать юмор на работе так, чтобы стать лучшим лидером

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил в пример Китай, отметив, что, если бы белорусы работали как китайцы, то жили бы в несколько раз богаче.

"Вы видели, как работают китайцы, конечно, наши не работают так и работать, наверное, не будут. Но если бы мы близко были к работе и объемам, которые выполняют китайские рабочие, я думаю, мы бы в несколько раз богаче были", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Юрием Сенько, который ранее был послом в КНР, сообщает президентская пресс-служба.

Он отметил, что поэтому опыт этот очень важен и для самого профсоюзного руководителя.

"Мне очень важен здесь ваш китайский опыт. Потому что иногда профсоюзы оторваны от жизни и начинают: "Вот это надо, то надо" Я всегда поддерживаю трудящихся, это действительно правильно. Но вы знаете, для того, чтобы что-то требовать, надо работать", - сказал Лукашенко.

Сенько со своей стороны сказал, что получил уникальный опыт, за годы работы в Китае. "Знаю ситуацию. Всюду нас в Китае знают, слышат, понимают, ценят нашу дружбу, наши отношения. Убежден, что крепкая сложившаяся дружба надолго сохранится и будет давать свои результаты", - сказал он.

Лукашенко заметил, что Сенько, помимо своих основных обязанностей на профсоюзной работе, будет востребован в роли эксперта и даже участника тех или иных процессов, связанных с отношениями с КНР.