Замбия подписала коллективное коммюнике конференции по Украине, на которой не было ее делегации. В четверг, 20 июня, Министерство иностранных дел Швейцарии опубликовала список стран, присоединившихся к коммюнике.

Всего соответствующий список включает 78 стран, сербский край Косово и несколько организаций, в числе которых Европейская комиссия и Европарламент. После завершения форума по Украине к коммюнике также присоединилось карибское государство Антигуа и Барбуда.

На сайте швейцарского МИД отметили, что прием заявок к подписанию коммюнике продолжается, передает ТАСС.

Ряд западных СМИ прокомментировал итоги «мирного» саммита по Украине, который проходил в Швейцарии с 15 по 16 июня.

14 июня президент России Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел РФ назвал условия для переговоров с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова начать переговоры с Россией уже завтра, но только при соблюдении Москвой конкретных условий — РФ «должна уважать территориальную целостность».