Украинских беженцев массово задерживают в европейском аэропорту

Украинских беженцев, которые прибывают в Нидерланды на авиарейсах, начали задерживать в амстердамском аэропорту Схипхол. Как сообщает NRC, беженцев несколько дней держат в камерах, пока иммиграционная служба выясняет, имеют ли они право оставаться в стране.

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Согласно европейским соглашениям, украинским беженцам разрешено свободно передвигаться по Европе, напоминает NRC. В иммиграционной службе эти меры объяснили тем, что «ситуация изменилась»: ранее беженцы прибывали непосредственно с территории Украины, а теперь они чаще всего приезжают из других стран.

NRC: украинским беженцам отказывают в размещении в нидерландских приютах

По данным NRC, пока украинцы содержатся под стражей, их проверяют на предмет военных преступлений или угрозы национальной безопасности. При этом беженцы, прибывшие в Нидерланды на машине или поезде, могут передвигаться свободно.

Ранее стало известно, что власти Германии расследуют 5,6 тысячи случаев мошенничества с пособиями, которые получали фальшивые украинские беженцы. В основном речь идет о людях с двойным гражданством, которые обращаются за льготами в Германии как беженцы по украинскому паспорту. Большинство подозреваемых имеют гражданства Венгрии и Румынии. Оказалось, что многие из них даже не говорят по-украински.