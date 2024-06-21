Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" должна письменно заявить о поддержке Украины, чтобы присоединиться к правой фракции в Европарламенте "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на вице-председателя ECR Николу Прокаччини.

"Мы просили [румынскую партию] "Альянс за объединение румын" (AUR) сделать письменное заявление о поддержке Украины. Без этого вступление в ECR было бы невозможно, потому что мы всегда поддерживали Киев", - пояснил он ситуацию с Румынией, которая присоединилась к ECR на прошлой неделе. "Если в будущем Орбан также захочет присоединиться к нам, ему придется сделать то же самое", - добавил Прокаччини.



Портал указывает, что благодаря вступлению новых членов в ECR в течение последних дней эта фракция стала третьей по численности в Европарламенте. Однако присоединение венгерской ФИДЕС пока под вопросом, поскольку партия Орбана негативно относится к румынской AUR из-за ее отношения к венгерскому меньшинству в стране.

"ФИДЕС никогда не будет делить группу в Европарламенте с AUR. Это не подлежит обсуждению", - приводит Euractiv слова госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтана Ковача.



Выборы в ЕП созыва 2024-2029 гг. прошли во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. Свои позиции в ходе голосования во многих государствах ЕС улучшили правые и крайне правые партии. Во Франции представители этих политических сил набрали вдвое больше голосов, чем центристский блок президента Эмманюэля Макрона, позднее принявшего решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. Правые силы укрепили позиции и в ряде других стран ЕС. Политическая напряженность после выборов привела к падению фондовых индексов в Западной Европе.