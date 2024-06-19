Макрон готовится к беспорядкам из-за выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон в случае беспорядков после внеочередных парламентских выборов может наделить себя чрезвычайными полномочиями, задействовав ст. 16 Конституции страны. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на собственные источники.

© globallookpress

По данным радиостанции, французский лидер уже обсуждал эту возможность со своим окружением. Вышеуказанная статья может использоваться лишь в двух случаях: когда есть угроза территориальной целостности страны или при нарушении функционирования органов государственной власти. Именно последним Макрон может обосновать применение нормы.

В публикации отмечается, что в таком случае полномочия президента не будут ничем ограничены, но спустя 30 дней оппозиция может обратиться в Конституционный совет Франции, который подтвердит или опровергнет необходимость использования статьи 16. Без него совет в обязательном порядке рассматривает вопрос продления этих полномочий через 60 дней.

За всю историю Франции 16 статья использовалась лишь в 1961 году. Тогда президент Шарль де Голль наделил себя чрезвычайными полномочиями на фоне путча генералов в Алжире. Они выступали против политики главы государства, который хотел предоставить Алжиру независимость.

Напомним, что 9 июня Макрон решил распустить Национальное собрание Франции после поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур досрочных выборов в Нацсобрание состоится 30 июня, а второй — 7 июля. СМИ сообщали, что полиция готовится к возможным беспорядкам в случае победы правой партии «Национальное объединение».