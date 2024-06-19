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«Афера века»: что G7 сделает с российскими активами

Подход Москвы к украинскому кризису стал более жестким, поскольку ЕС, при постоянных «подталкиваниях» США, неумолимо движется к конфискации замороженных активов России, пишет портал Eurasia Review. По мнению автора статьи, на такой шаг Запад хочет пойти, чтобы покрыть собственные огромные расходы на прокси-конфликт.

По итогам недавнего саммита страны G7 решили использовать около 50 миллиардов долларов чрезвычайных доходов, полученных от замороженных российских активов. В «Большей семерке» это объяснили «активизацией коллективных усилий по ослаблению военно-промышленного комплекса» России. Автор Eurasia Review назвал формулировки G7 «чистой ложью». По его словам, речь идет о финансовой афере веке и крупнейшей краже денег в истории. «Шайка современных разбойников» буквально захватила суверенные активы России на 260 миллиардов долларов, выдавая это за «обеспечение кредита» для Украины, отметил автор. В статье подчеркивается, что это грубое нарушение международных финансовых норм, которое в конечном итоге наполнит карманы военной промышленности США.

В Британии предсказали мирные переговоры с Россией

Британский политик, лидер правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что Украине в итоге придется искать мирного соглашения с Россией. Как пишет Daily Mail, политик считает, что российская спецоперация будет идти, пока западные страны поддерживают Украину.

Фарадж отметил, что Британия может и дальше посылать Украине деньги, но в какой-то момент все конфликты заканчиваются «либо переговорами, либо катастрофой». По мнению политика, если переговоров не будет, украинский кризис может продлиться еще пять лет, так как Россия «способна продолжать это вечно». Как отметил Фарадж, если Дональд Трамп будет избран президентом США в этом году, то Зеленский может вскоре оказаться за столом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Японию атаковала смертельная инфекция

Власти Японии объявили о всплеске смертельно опасных бактериальных инфекций, сообщает Fox News. По данным Национального института инфекционных заболеваний, за пять месяцев 2024 года в Японии зафиксировали 977 случаев редкого стрептококкового синдрома токсического шока. Это почти втрое больше, чем за такой же период 2023-го.

Основные симптомы болезни, которую вызывают стрептококки группы А, включают лихорадку, снижение артериального давления и сыпь. Также возможно осложнение - полиорганная недостаточность. Смертность при заболевании составляет от 20 до 60 процентов. Причина всплеска инфекции пока неизвестна. По мнению токийского профессора Кена Кикучи, это может быть связано с ослаблением иммунитета людей после пандемии коронавируса.

В Швеции одобрили доступ США к 17 военным базам

Парламент Швеции одобрил оборонное соглашение с США, согласно которому Стокгольм предоставит американским силам доступ к 17 военным объектам. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Соглашение с США поддержали 266 депутатов, 37 проголосовали против, еще 46 парламентариев отсутствовали. Ранее аналогичный договор Вашингтон подписал с Финляндией. В рамках соглашения Хельсинки откроет для американской армии 15 военных зон и различные объекты, включая казармы пограничной охраны, авиабазы, полигоны и складские зоны.

Экс-агент ЦРУ раскритиковал ядерную риторику НАТО

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал угрозы «ядерными последствиями» в адрес России и заявил, что риторика США и НАТО становится все более воинственной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive.

Джонсон обратил внимание на недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерных боеголовках. Столтенберг сообщил, что альянс провел прямые консультации о выводе ракет из хранилищ и переводе их в режим готовности. По мнению Джонсона, на Западе «уже даже не пытаются притворяться, что просто оказывают поддержку» Украине. По его мнению, США и НАТО считают своей целью «физическое поражение России».