Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал президента РФ Владимира Путина «самым дорогим другом корейского народа», а саму Россию - честнейшим соратником КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России 18-19 июня находится в КНДР с официальным визитом. Во время переговоров Путин и Ким подписали договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Путин сообщил, что договор подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

Ким заявил, что весь мир с пристальным вниманием смотрит на Пхеньян из-за переговоров с Россией. По словам Кима, заключение «самого мощного договора» нельзя рассматривать в отрыве от «выдающейся дальновидности» и решительности президента РФ - «самого дорогого друга корейского народа».