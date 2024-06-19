Флаги России и портреты президента: кадры визита Владимира Путина в КНДР

В Северной Корее встречают Владимира Путина, который прибыл в Пхеньян с двухдневным визитом. В последний раз глава государства ездил в КНДР в 2000 году. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретил президента России у трапа в аэропорту. Они вместе прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул. После короткого разговора делегация отправилась на площадь Ким Ир Сена, где перед главами государств промаршировали бойцы вооруженных сил КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Затем Путин и Ким Чен Ын сели в лимузин марки Mercedes с открытым верхом и объехали площадь под мелодию "Широка страна моя родная". Жители Пхеньяна встречали российского президента флагами, воздушными шарами, а также держали в руках многочисленные портреты.

В среду оба лидера проведут переговоры, в том числе в расширенном составе. После чего Путин и Ким Чен Ын пообщаются в неформальной обстановке.

Что сегодня происходит в столице КНДР - в галерее "Рамблера".