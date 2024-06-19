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Флаги России и портреты президента: кадры визита Владимира Путина в КНДР

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Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна
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Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна 
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна
2/18
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна 
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна.
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна.  
© РИА Новости
Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне
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Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне 
© РИА Новости

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Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне
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Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне 
© РИА Новости
Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне
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Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне 
© РИА Новости
Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне
7/18
Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне 
© РИА Новости
резидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
8/18
резидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне 
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
9/18
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне 
© РИА Новости

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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
10/18
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне 
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
11/18
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне 
© РИА Новости
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
12/18
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне 
© РИА Новости
Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне
13/18
Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне 
© РИА Новости
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
14/18
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне 
© РИА Новости

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Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне
15/18
Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне 
© РИА Новости
Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне
16/18
Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне 
© РИА Новости
резидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
17/18
резидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне 
© РИА Новости
Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом президента РФ Владимира Путина, в Пхеньяне
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Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом президента РФ Владимира Путина, в Пхеньяне 
© РИА Новости

В Северной Корее встречают Владимира Путина, который прибыл в Пхеньян с двухдневным визитом. В последний раз глава государства ездил в КНДР в 2000 году. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретил президента России у трапа в аэропорту. Они вместе прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул. После короткого разговора делегация отправилась на площадь Ким Ир Сена, где перед главами государств промаршировали бойцы вооруженных сил КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Затем Путин и Ким Чен Ын сели в лимузин марки Mercedes с открытым верхом и объехали площадь под мелодию "Широка страна моя родная". Жители Пхеньяна встречали российского президента флагами, воздушными шарами, а также держали в руках многочисленные портреты.

В среду оба лидера проведут переговоры, в том числе в расширенном составе. После чего Путин и Ким Чен Ын пообщаются в неформальной обстановке.

Что сегодня происходит в столице КНДР - в галерее "Рамблера".

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