Ереван обвинил Баку в подготовке срыва подписания мирного соглашения

Баку готовится к срыву подписания мирного договора с Ереваном. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Армении, заявление опубликовано на сайте ведомства.

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«Образ действий Азербайджана по прогнозированию региональных обострений при каждом удобном случае заставляет задуматься (...), что Азербайджан сделает все возможное для срыва процесса подписания мирного соглашения с Арменией после саммита COP29 (Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в ноябре в Баку — прим. «Ленты.ру»)», — отметили в МИД Армении.



Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на обвинения Парижа со стороны Баку в провокации новой войны на Южном Кавказе. Соответствующее заявление было сделано Минобороны Азербайджана 18 июня в ответ на поставку Францией Армении самоходных артиллерийских установок CAESAR.